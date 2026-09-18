Отправка военных Республики Корея в регион Ормузского пролива, если произойдет, не будет связана с участием в боевых действиях. Об этом заявил президент страны Ли Чжэ Мён в ходе пресс-конференции в Сеуле.

«Мы не будем отправлять военных для того, чтобы они приняли участие в войне или вмешались в нее», — сказал глава государства. По его словам, Республика Корея, «как и другие страны», вынуждена обдумывать необходимые меры для защиты граждан и поставок сырой нефти.

Он напомнил о подразделении ВМС Республики Корея «Чхонхэ», предназначенном для защиты от пиратов и действующем в районе Аденского залива. «Как вам известно, подразделение «Чхонхэ» уже развернуто [в районе Аденского залива], его задача — обеспечение безопасности граждан, включая борьбу с пиратством. Мы действительно рассматриваем усиление этих мер», — заявил президент.

«Видимо, есть опасения, что отправка военных будет означать вовлечение в войну или ее поддержку или что будут отправлены боевые подразделения. Еще раз: речи об отправке войск для участия в войне нет», — повторил Ли Чжэ Мён.