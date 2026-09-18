Часть бойцов и функционеров курдских формирований «Сил демократической Сирии» (СДС), несогласных с расформированием их организации, могут перейти на территорию Ирана или Ирака. Об этом заявил глава МВД Турции Мустафа Чифтчи в эфире телеканала TGRT.

По его мнению, попав в Иран, бойцы СДС могут усилить там свои позиции, что в дальнейшем может представлять угрозу Тегерану.

Министр добавил, что обсуждал данный вопрос со своим иранским коллегой, который разделяет взгляды Турции на необходимость обеспечения эффективного освобождения региона от терроризма.

Чифти выступил за создание отдельного формата взаимодействия Турции, Сирии, Ирака и Ирана. Он добавил, что у Анкары существует опыт создания подобных форматов.