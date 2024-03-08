Бывший президент США Дональд Трамп считает, что если страны — члены НАТО не будут платить взносы в альянс, то США не будут защищать их.

«Я сказал, что [страны] НАТО должны платить по счетам, если они не будут платить, мы не собираемся защищать вас», — написал Трамп на странице в соцсети Truth Social, комментируя выступление президента США Джо Байдена.

Экс-помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что угроза экс-президента вывести США из НАТО реальна, этот шаг будет иметь крайне негативные последствия для страны и всего мира.