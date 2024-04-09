Шесть государств, граничащих с Северным морем, во вторник, 9 апреля, подписали соглашение о сотрудничестве в деле защиты подводной инфраструктуры. Свою подпись под соответствующим документом поставили представители Германии, Бельгии, Великобритании, Дании, Норвегии и Нидерландов.

Подписанты соглашения будут обмениваться информацией с целью предотвращения возможных нападений со стороны России. Угроза нападений на подводные кабели и трубопроводы в последние годы сильно возросла и ее предотвращение стало одним из приоритетов западноевропейских стран в сфере безопасности.

Ситуация резко обострилась после подрыва в Балтийском море газопроводов «Северный поток» и «Северный поток- 2» в сентябре 2022 года. Россия и Запад возлагают друг на друга ответственность за случившееся.

В мае прошлого года НАТО заявила, что Россия может саботировать подводные кабели, чтобы наказать западные страны за поддержку Украину, обороняющейся от российской агрессии. Из-за войны между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа глобальные риски в сфере безопасности только усилились.

«Северное море — мотор, который продвигает честолюбивые планы Европы в сфере возобновляемой энергетики, климатической нейтральности и содействует усилению энергетической безопасности на континенте. Поэтому столь важно сейчас и впредь защищать критически важную энергетическую инфраструктуру», — подчеркнул министр атомной и возобновляемой энергетики Великобритании Эндрю Боуи. (DW)