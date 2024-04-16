США не станут помогать Украине в перехвате российских ракет так же, как они помогли Израилю во время атаки Ирана, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Это разные конфликты, разное воздушное пространство, разные картины угроз. Президент Джо Байден с самого начала конфликта в Украине ясно давал понять, что США не будут участвовать в этом конфликте в боевой роли», — сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга.

Он напомнил, что США передали Украине средства противовоздушной обороны для защиты от российских ударов, но не могут сделать это сейчас, так как Конгресс до сих пор не одобрил финансирование помощи Киеву. В связи с этим Кирби призвал Конгресс как можно скорее выделить помощь как Израилю, так и Украине.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Запада могут защитить Украину так же, как они защитили Израиль от атаки Ирана. «Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что Украина, как и Израиль, не входит в НАТО, однако для ее защиты «не требуется активация пятой статьи (согласно этой статье, нападение на любого члена альянса рассматривается как нападение на всех), достаточно только политической воли». Зеленский еще раз отметил, что Украине нужны комплексы ПВО для защиты объектов энергетики. (moscowtimes.ru)