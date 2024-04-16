После блестяще реализованного отражения израильской армией совместно с западными союзниками во главе с США беспрецедентной пятичасовой массированной воздушной атаки Ирана на территорию Израиля, в ходе которой, как сообщает The New York Times, в общей сложности было запущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет класса «земля-земля», возник, уже в который раз, но сейчас уже ко времени и к месту закономерный вопрос: почему же Запад не защитил с тем же усердием Украину?

Почему своевременно не закрыли небо Украины, о чем с самого начала вероломного вторжения России умолял на всех площадках президент Зеленский и все друзья украинского народа? Почему сразу же не предоставили Украине современные системы противовоздушной обороны, истребители F-16, ракеты хотя бы ближнего и среднего действия, танки, зенитно-ракетные комплексы и прочие типы вооружений даже после Бучи, Ирпеня, Мариуполя? Чем убитые и изнасилованные украинские дети и женщины отличаются от израильских, или чем они хуже?

Не хочу быть недопонятой. Вопрос не в том, почему помогли Израилю, я была одной из первых, кто писал разоблачительные статьи после масштабной кровавой террористической атаки ХАМАС 7 октября 2023 года на Израиль, а в том – почему не помогают Украине?

У всех на слуху одно единственное оправдание – у России есть ядерное оружие, которым она угрожает всем, кто встанет на защиту Украины. Неправда. Потому что предупреждения Владимира Путина перед вторжением, в начале войны и в ее ходе о молниеносном ответе РФ, если кто-то вмешается, уже много раз были проигнорированы западными партнерами Украины. Начавшие оказывать помощь касками союзники уже сотни раз давали повод Путину их «наказать» — в Украину неиссякаемым потоком, правда несвоевременно, в недостаточном количестве и по не всему спектру затребованного вооружения и военной техники, шли танки, бронемашины, оружие, снаряды, артустановки, ракеты, ЗРК, системы ПВО и т.д. Однако, расплаты так и не последовало. Даже в ответ на заявление французского президента Эммануэля Макрона о направлении военного контингента на территорию Украины не полетел ядерный заряд на Елисейский дворец.

Как совершенно справедливо заметил президент Зеленский, кстати не чуждый израильтянам человек, просто «нужна политическая воля». «Для защиты Израиля, не являющегося членом НАТО, странам Запада не понадобилась 5 статья Альянса. То же возможно и в отношении Украины», — заявил он. О том же уже задумываются и говорят и сами западные политики. Так, вчера европейское издание Euractiv написало о необходимости предоставления Украине поддержки Запада, подобно Израилю, и привело в пример позицию министра по европейским делам Чехии Мартина Дворжака, похвалившего в соцсети Х быструю международную реакцию на атаки Израиля и выразившего сожаление, что воздушное пространство Украины не защищается с той же энергией. А также депутата Европарламента от Чехии Маркеты Грегоровой, выразившей надежду, что Запад поможет Киеву создать систему ПВО, которая так же сможет защищать Украину.

Не выдерживает критики и отговорка, что США в ходе воздушной иранской атаки отрабатывали статус Major Non-NATO Ally (MNNA) — основного союзника США вне НАТО, согласно которому Вашингтон должен всемерно помогать Иерусалиму. Потому что, когда проливаются тонны крови украинских детей, женщин, стариков, солдат, неважно, какой кто статус имеет. Имея все возможности для оказания помощи, нельзя равнодушно наблюдать за пытками, изнасилованиями, убийствами, уничтожением всего народа и целого государства.

Каких-таких законов, уставов, положений придерживаются США и европейские страны, когда Россия растоптала международное право, Устав ООН, все конвенции и соглашения, все законы человеческие и даже Божьи. Перед кем боятся держать ответ западные страны, если нарушат устав НАТО или на худой конец предоставят и Украине статус Major Non-NATO Ally? Кто с них и что спросит?

Ах, Путин? Так он же международный преступник и вообще – нелегитимен. Уже в который раз – сам себе президент. Вот вчера и юридический комитет парламентской Ассамблеи Совета Европы признал его нелегитимным, а саму Россию — диктаторским государством.

И вообще, Украина не просить помощь должна и не благодарить за нее, как кстати недавно признал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Во-первых, потому что отобрали у нее ядерное оружие и передали русским после распада СССР именно американцы – их президент Билл Клинтон сам год назад каялся и выразил сожаление из-за своей роли в ядерном разоружении Украины в 1994 году. И одним из подписантов Будапештского меморандума о гарантиях безопасности для передавшей ядерное оружие Украине по настоятельному требованию американского лидера был лично сам Клинтон. Потому и ведет себя так смело Путин, что у Украины нет ядерного оружия.

Но почему же, в таком случае, США не обеспечили безопасность Украине? По чьей вине льется украинская кровь? Кто несет ответственность за все беды и человеческое горе украинцев? Кто обязан защитить Украину всеми своими возможностями? Естественно, США.

А во-вторых, украинский солдат своей кровью защищает Европу от нашествия варваров. Поэтому европейцы, заодно и американцы, которые из-за отношения к Украине теряют мировое лидерство, должны сами просить украинцев принять и деньги, и вооружение, и все необходимое для фронта, и не в долг, а как вложение в собственную безопасность. И даже отправить на войну воинские контингенты из всех стран, которым может угрожать хоть малейшая опасность.

И последнее. Может, наконец, на этой неделе спикер Палаты Представителей Конгресса США Майк Джонсон после шестимесячного торможения поставит на голосование совместный законопроект о финансировании Украины, Израиля, Тайваня, ну заодно и камня преткновения – мексиканской границы? Перестав тем самым быть соучастником вместе с Трампом, затягивающим помощь до своего возможного избрания президентом, преступлений российского режима и его руководства.

Если законопроект все же пройдет, то благодарить израильтянам и украинцам надо будет… Хаменеи. Потому как нападение на Израиль, возможно, и простимулирует действия законодателей на Капитолийском холме.