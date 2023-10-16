Министерство обороны Японии намерено приступить к практическим испытаниям боевых наземных беспилотных машин, предназначенных для обороны отдаленных островов в Восточно-Китайском море, которые протянулись практически до Тайваня.

Как передает #, об этом сообщает ТАСС.

Разработка таких устройств начнется в 2023 финансовом году (завершается 31 марта 2024 года).

Боевые машины-роботы будут предназначены главным образом для борьбы с воздушными целями, в первую очередь с дронами. Они должны самостоятельно передвигаться, в том числе по пересеченной местности, и выбирать наиболее важные и подходящие цели для уничтожения, использовав возможности искусственного интеллекта.