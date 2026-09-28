На первый взгляд соглашение между SOCAR и Федерацией футбола Италии (FIGC), согласно которому азербайджанская компания с 1 января 2027 года на четыре года станет глобальным энергетическим спонсором мужской и женской национальных сборных Италии с возможностью продления партнёрства до 2032 года, выглядит как обычная крупная спортивная сделка. Однако в контексте последних шагов SOCAR на итальянском рынке это соглашение выглядит уже не отдельным маркетинговым проектом, а частью значительно более широкой стратегии.

К моменту выхода на футбольное поле SOCAR уже успела существенно расширить своё экономическое присутствие в Италии. 8 мая 2026 года компания завершила приобретение 99,82% акций Italiana Petroli (IP) у API Holding. IP располагает двумя нефтеперерабатывающими заводами, системой хранения и логистики, а также одной из крупнейших в стране сетей автозаправочных станций. По данным самой IP, в 2026 году группа обслуживала 4575 станций под брендами IP, IPlanet и партнёрских сетей; ранее сообщалось о более чем 4600 объектах с учётом соответствующей структуры розничной сети. Совокупная мощность двух НПЗ составляет около 10 млн тонн в год.

Таким образом, речь идёт не просто о покупке иностранного актива. SOCAR получила непосредственный доступ к одному из крупнейших сегментов итальянского downstream-рынка — от переработки и хранения до распределения и розничной реализации топлива. Европейская комиссия ещё в феврале одобрила сделку, придя к выводу, что она не создаёт проблем для конкуренции на соответствующих рынках.

Показательно и то, как сама SOCAR характеризует значение итальянского направления. После завершения сделки компания заявила, что приобретение IP соответствует её долгосрочной стратегии расширения интегрированной энергетической цепочки и укрепления присутствия в Европе, при этом Италия рассматривается как ключевой рынок регионального портфеля. В апреле вице-президент SOCAR Анар Мамедов также называл приобретение IP стратегической платформой для укрепления позиций компании на европейском энергетическом рынке.

Именно здесь и появляется футбол. Если нефтепереработка, логистика и оптовая торговля создают экономическое присутствие SOCAR в Италии, то партнёрство с национальной сборной добавляет к нему совершенно другой уровень — массовую узнаваемость бренда. НПЗ и трубопроводы остаются преимущественно сферой бизнеса, государства и профессионального энергетического сообщества. Национальная сборная, напротив, является одним из наиболее заметных общественных брендов страны и регулярно обращается к аудитории, которая никак не соприкасается с энергетическим сектором.

Поэтому соглашение с FIGC логично рассматривать не как способ создать присутствие SOCAR в Италии, а как инструмент сделать уже существующее присутствие более заметным для широкой аудитории. Компания сначала приобрела реальный промышленный актив, затем сформировала локальную корпоративную структуру, а теперь усиливает узнаваемость бренда через один из наиболее эмоционально значимых институтов итальянского спорта.

Энергетический контекст этой истории при этом гораздо глубже, чем просто приобретение нефтеперерабатывающей компании. Италия является конечной точкой одного из важнейших элементов Южного газового коридора — Трансадриатического газопровода (TAP), по которому азербайджанский газ поступает в Европу. Причём SOCAR является не просто поставщиком газа, связанного с этой инфраструктурой, но и одним из пяти равных акционеров TAP с долей 20%. Остальные 80% распределены между bp, итальянской Snam, бельгийской Fluxys и испанской Enagás.

Масштаб этого энергетического присутствия также продолжает расти. В июле 2026 года TAP сообщил, что с начала коммерческой эксплуатации по трубопроводу в Европу было поставлено более 60 млрд кубометров газа, включая 50 млрд кубометров непосредственно в Италию. Одновременно первая фаза расширения TAP увеличила долгосрочную пропускную способность ещё на 1,2 млрд кубометра в год с начала 2026 года.

Это важная деталь для понимания всей конструкции. SOCAR присутствует в Италии сразу на нескольких уровнях энергетической цепочки: участвует в инфраструктуре доставки азербайджанского газа, обеспечивает сырьевое и энергетическое взаимодействие с европейским рынком, приобрела крупный downstream-актив и теперь усиливает собственный бренд непосредственно на итальянском потребительском рынке.

Именно поэтому говорить о соглашении с FIGC исключительно как о спортивном маркетинге было бы недостаточно. Но и автоматически называть его инструментом политического влияния также было бы чрезмерно прямолинейно: нет оснований утверждать, что целью контракта является изменение политических позиций Италии или итальянского общества. Гораздо точнее говорить о коммерческой и репутационной составляющей сделки, которая происходит на фоне уже сложившегося энергетического партнёрства.

В этом смысле футбол становится своеобразным мостом между промышленным присутствием компании и повседневной жизнью страны. Для энергетической компании это особенно важно: потребитель может никогда не задумываться о том, откуда поступает газ, кто является акционером трубопровода или кому принадлежит нефтеперерабатывающий завод. Зато он точно знает национальную сборную и её символику. Спонсорство позволяет бренду перейти из профессиональной энергетической среды в пространство массовой коммуникации.

Причём выбор именно национальных сборных имеет отдельное значение. Речь идёт не о клубе, связанном с конкретным городом или регионом, а о мужской и женской командах Италии. Это обеспечивает партнёрству общенациональный охват и одновременно позволяет SOCAR ассоциировать свой бренд не с отдельной коммерческой аудиторией, а с итальянским футболом как институтом в целом. Само соглашение рассчитано на период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2030 года с возможностью продления ещё на два года.

Есть и любопытная временная деталь. О соглашении стало известно 26 сентября — на следующий день после того, как Италия начала новый розыгрыш Лиги наций поражением от Бельгии со счётом 0:2. FIGC зафиксировала, что матч на «Олимпико» собрал 47 155 зрителей, а команда Роберто Манчини не смогла начать турнир с победы.

Само по себе совпадение дат не означает причинной связи между спортивными результатами и спонсорским соглашением. Контракт SOCAR не следует трактовать как реакцию на конкретное поражение или текущие проблемы сборной. Более интересен другой момент: партнёрство начинается в январе 2027 года, то есть SOCAR получает долгосрочное присутствие рядом со сборной в период, когда итальянский футбол находится в процессе нового спортивного цикла. Для бренда это означает возможность сопровождать команду не в рамках одного турнира или одного сезона, а на протяжении нескольких лет.

При этом нынешнее соглашение вписывается в более широкий международный тренд, при котором энергетические компании используют футбол как канал коммуникации, способный соединить корпоративный бренд с массовой аудиторией. Для нефтегазового бизнеса такая модель особенно привлекательна: отрасль требует сложной технологической и финансовой инфраструктуры, тогда как футбол позволяет говорить с обществом на гораздо более понятном эмоциональном языке.

В случае SOCAR важен ещё один аспект. Приобретение IP фактически меняет характер присутствия азербайджанской компании в Европе. SOCAR становится не только компанией, связанной с добычей и экспортом углеводородов из Азербайджана, но и владельцем крупной европейской downstream-платформы. Вице-президент SOCAR прямо говорил о том, что после приобретения IP бизнес-модель компании в Европе становится более интегрированной — от производства до переработки, торговли и распределения нефтепродуктов.

Запуск SOCAR Italia в мае 2026 года стал ещё одним элементом этой локализации. Тогда президент SOCAR Ровшан Наджаф провёл в Риме переговоры с министром окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто Фратином и министром предприятий и Made in Italy Адольфо Урсо. На встречах обсуждались энергетическое сотрудничество и деятельность SOCAR в Италии.

В результате складывается последовательная модель, которую трудно объяснить простой серией независимых корпоративных решений. Первый уровень — энергетическая инфраструктура и поставки газа. Второй — инвестиции непосредственно в итальянскую нефтяную и топливную инфраструктуру. Третий — институциональное закрепление через SOCAR Italia. Четвёртый — массовая коммуникация через национальный футбол.

Именно эта последовательность и делает соглашение с FIGC более значимым, чем обычный спонсорский контракт. SOCAR приходит в итальянский футбол уже не как внешний бренд, пытающийся открыть для себя новый рынок, а как компания, которая к моменту заключения соглашения успела создать на этом рынке значительную экономическую базу.

Для Азербайджана это означает расширение присутствия в Италии далеко за пределы традиционной роли поставщика энергоресурсов. Для SOCAR — переход от точечного участия в европейских энергетических проектах к более комплексной модели присутствия, включающей производство, транспортировку, переработку, дистрибуцию и работу с конечным потребителем. Для Италии — появление крупного международного энергетического инвестора, который теперь будет заметен не только в профессиональной энергетической среде, но и в массовом информационном пространстве.

В конечном счёте футбол здесь не создаёт энергетическую дипломатию с нуля. Скорее, он становится её публичным и коммерческим продолжением в самом широком смысле — частью стратегии локализации бренда, который уже закрепился в итальянской экономике. Газопровод, НПЗ, сеть автозаправок и национальная сборная находятся в совершенно разных сферах, но для SOCAR они постепенно складываются в единую систему присутствия. И если приобретение Italiana Petroli стало экономическим фундаментом этой стратегии, то партнёрство с FIGC может оказаться её наиболее заметной для обычного итальянского потребителя частью.

Автор

Заур Нурмамедов