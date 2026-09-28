Подавший в отставку с поста президента Сербии Александр Вучич подписал протокол о передаче президентских полномочий председателю скупщины (парламента Сербии) Ане Брнабич, сообщает в понедельник сербский телерадиоканал РТС.

«Настоящим протоколом определяется передача полномочий между уходящим в отставку президентом республики Александром Вучичем и председателем Национального собрания Аной Брнабич, которая вступает в должность исполняющего обязанности президента», — приводит РТС выдержку из документа.

«Я буду занимать эту должность до выборов нового президента Сербии», — сказала Брнабич. Согласно конституции Сербии, председатель скупщины может исполнять обязанности президента максимум 90 дней. Председатель скупщины также объявит о проведении выборов президента. С момента объявления и до дня голосования может пройти не менее 30 и не более 60 дней.