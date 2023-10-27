Расширены направления деятельности и задачи Министерства здравоохранения.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе «О внесении изменений в Положение о министерстве здравоохранения».

В сферу деятельности министерства входит обеспечение контроля за качеством медицинских услуг. В обязанности министерства будет входить утверждение тарифов на медицинские услуги, не входящие в пакет услуг и оказываемые подведомственными медицинскими учреждениями населению на платной основе, а также тарифов на медицинские услуги, оказываемые лицам, не являющимся застрахованными.

Согласно внесенным изменениям в Положение о министерстве здравоохранения, также упразднена должность первого заместителя министра здравоохранения.

В настоящее время у министра есть первый заместитель и четыре заместителя, которые назначаются и освобождаются от должности Президентом Азербайджанской Республики.

Согласно изменению, наряду с должностью первого заместителя министра, упразднена и должность одного заместителя министра. Таким образом, у министра здравоохранения будет три заместителя.