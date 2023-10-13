Расширяются полномочия Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Это отражено в поправке, предлагаемой к закону «О Центральном банке», вынесенному на обсуждение в рамках сегодняшнего заседания парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, в целях обеспечения стабильности и устойчивости деятельности финансовых рынков Центральный банк Азербайджана будет осуществлять лицензирование, регулирование и контроль за деятельностью платежных организаций, организаций электронных денег и операторов платежных систем как других участников финансовых рынков.