Живописный регион Вестланн в Западной Норвегии, расположенный вокруг города Берген, признали лучшим туристическим местом для путешествия в 2027 году по версии National Geographic, передает unian.net.

Эксперты издательства советуют отправиться в этот норвежский регион, чтобы открыть для себя захватывающие приключения среди фьордов и оздоровительный отдых.

«Фьорды прорезают ландшафт норвежского округа Вестланн на юго-западе страны – дикого края с отвесными скалами, бирюзовыми водами и низвергающимися водопадами, словно сошедшими со страниц скандинавских мифов. Масштабы здешних природных чудес поражают: куда бы вы ни отправились, вас ждет величественная дикая природа», – отмечают авторы подборки.

Особое внимание эксперты советуют уделить фьорду Хардангер, национальному парку Фольгефонна, где сверкает один из крупнейших ледников Норвегии, знаменитому скальному выступу «Язык тролля», нависающему над сапфирово-синим озером на высоте 700 метров и узкому фьорду Нерей протяженностью более 16 километров.

Тем временем, в самом сердце Вестланна раскинулся Берген – город, окруженный семью вершинами и уютно расположившийся на берегу живописного фьорда. Когда-то Берген был важным центром Ганзейского союза, где купцы господствовали на морских путях и контролировали торговлю сушеной треской. Сегодня средневековый квартал Брюгген напоминает сказочную декорацию: мощеные улочки, причудливые фронтоны и яркие деревянные фасады зданий создают здесь неповторимую атмосферу.

Всего в рейтинг издательства вошли 25 туристических направлений по всему миру.