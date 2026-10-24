Министры иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии (группа R4), а также Германии, Великобритании, Франции и Италии подтвердили свою неизменную приверженность содействию дипломатическим усилиям, направленным на укрепление мира и стабильности в регионе и за его пределами, а также на решение проблем, влияющих на безопасность, экономику и торговлю. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств восьми стран, состоявшейся в Стамбуле. Текст заявления распространило Министерство иностранных дел Турции.

Согласно документу, министры обсудили широкий круг региональных и международных вопросов, включая конфликт США/Израиль — Иран, израильско-палестинский вопрос и необходимость достижения согласованного решения на основе принципа двух государств.

Кроме того, участники встречи рассмотрели нападения движения «Ансар Аллах» (хуситы) на Саудовскую Аравию и Йемен, вопросы обеспечения безопасности и свободы судоходства, а также эскалацию напряженности в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах и Черном море.

В заявлении отмечается, что главы МИД подтвердили готовность и впредь содействовать дипломатическим инициативам, направленным на укрепление мира и стабильности, а также решению проблем, связанных с влиянием региональных конфликтов на безопасность, экономику и торговлю.

Министры также сошлись во мнении о необходимости безотлагательного урегулирования региональных конфликтов посредством диалога, дипломатии и снижения напряженности.

Кроме того, участники встречи подчеркнули важность поиска долгосрочных решений всех продолжающихся конфликтов путем переговоров в соответствии с соответствующими резолюциями Организации Объединенных Наций (ООН).

По итогам переговоров стороны договорились продолжить диалог в данном формате с целью предотвращения конфликтов и укрепления мира и стабильности в регионе, говорится в сообщении. (Агентство Анадолу)