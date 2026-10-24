Украинские беспилотники 24 октября атаковали Омскую область, сообщил глава региона Виталий Хоценко. По его данным, БПЛА «достигли северного промышленного узла» Омска, который находится в 2,5 тыс. км от украинской границы. На место атаки прибыли экстренные службы. Первые сообщения о беспилотной опасности в области стали поступать около четыре часов дня по местному времени. Примерно в это время закрыли омский аэропорт. По данным украинского мониторингового канала Exile+, под удар попали АО «Омский каучук», который производит сырье для ракетного топлива, и крупный склад Ozon в логопарке «Солнечный». На обоих объектах вспыхнули пожары, которые попали на видеозаписи местных жителей.

«Омский каучук» входит холдинг «Титан» и специализируется на производстве синтетических каучуков, фенола, ацетона и другой химпродукции. Мощность предприятия — около 2000 тонн материалов в сутки. Выпускаемые заводом синтетические полимеры применяются в производстве шин для техники, а специальные полимерные связующие материалы — для изготовления твердого ракетного топлива. Двигатели такого типа используются, в частности, в ракетах комплексов «Искандер», «Тополь» и «Ярс», отмечает Exile+. По данным канала, также был атакован складской комплекс Ozon площадью свыше 107 000 кв. м. Хоценко подтвердил удар по «одному из логистических центров в Омске» и сообщил об эвакуации персонала.

Над атакованным хабом Ozon, который способен вместить почти 30 млн товарных единиц и обрабатывать более 600 000 заказов в сутки, поднялся огромный столб дыма. В 2024 году Ozon оценивал инвестиции в объект более чем в 4 млрд рублей. В пресс-службе маркетплейса заявили, что пожар на складе в Омске начался после атаки украинских дронов.

По предварительным данным Supernova+ на основе геолокации, попадания БПЛА зафиксированы в районе установки Д-3, предназначенной для производства метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ), и установки Д-5. МТБЭ — это высокооктановая добавка, применяемая при изготовлении автомобильного бензина. Дроны ВСУ преодолели около 3000 км, пишет Exilenova+.

В субботу под удар попал другой крупный химзавод — принадлежащий «Татнефти» «Тольяттикаучук» в Самарской области, который, как и «Омский каучук», выпускает сырье для производства твердого ракетного топлива. (themoscowtimes.com)