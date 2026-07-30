В Пермском крае после атаки беспилотников загорелся сортировочный центр Wildberries в деревне Замулянка, установила Astra на основе кадров очевидцев. Фото и видео пожара опубликовал украинский мониторинговый канал Exilenova+. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что силы ПВО сбили 30 беспилотников, уточнив, что «в результате отражения атаки есть незначительные повреждения двух нежилых строений». Никто не пострадал.

Ранее в четверг сообщалось об ударах ВСУ по логистическим центрам Wildberries в Пензенской области и Удмуртии. На обоих объектах возникли пожары. На складе под Пензой пострадал один человек, его госпитализировали, еще 200 сотрудников эвакуировали. В пресс-службе маркетплейса сообщили о временном прекращении работы поврежденного объекта. Площадь логистического комплекса под Пензой составляет около 90 тыс. м², он обслуживает весь Приволжский федеральный округ. В Удмуртии украинские дроны поразили склад площадью 50 тыс. м², расположенный в Сарапуле. Персонал был заблаговременно эвакуирован, никто не пострадал.

ВСУ начали бить по распределительным центрам Wildberries 18 июля и с тех пор поразили 16 таких объектов. По подсчетам «Верстки», к 29 июля из строя было выведено свыше 15% всех складских площадей маркетплейса или 860 тыс. м². Крупнейшей потерей стал комплекс в подмосковной Электростали, где выгорело 250 тыс. м² и погиб один сотрудник. Еще около 170 тыс. м² складских помещений оказались повреждены утром 29 июля в Рязани. Без пожаров обошлись атаки на объекты в подмосковном Коледино, Екатеринбурге, Воронеже и Зеленодольске (Татарстан).

После серии ударов Wildberries начал искать новые склады, однако, как сообщал «Коммерсантъ», владельцы объектов неохотно заключают договоры аренды из-за риска атак беспилотников. Компания также рассматривает площадки в Казахстане. По данным Reuters, помимо этого основательница маркетплейса Татьяна Ким обратилась за поддержкой к правительству, попросив о налоговых льготах, которые могли бы помочь компании компенсировать убытки продавцов. (themoscowtimes.com)