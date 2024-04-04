В Курске начался пожар в районе Центрального рынка из-за сбитого дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«После сбитого БПЛА есть возгорание в районе Центрального рынка», — написал глава региона. По словам губернатора, затем в небе над Курском сбили еще три украинских дрона.

Российские средства ПВО сумели пресечь атаку украинских беспилотников по территории Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что силами ПВО беспилотный летательный аппарат был поражен над территорией Белгородской области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале сообщил, что в регионе объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. «Внимание! На территории Воронежской области объявляется режим опасности атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — говорится в публикации.