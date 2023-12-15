Сегодня вечером в российском Курске прогремели громкие взрывы. Местные власти заявили, что противовоздушная оборона отбивает атаку дронов.

Около 18:30 россияне начали жаловаться в сети, что в городе слышны громкие взрывы. Вскоре губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил атаку. Он написал в своем Telegram-канале, что в небе над Курском работает ПВО.

Местные паблики продолжали писать о взрывах, публикая записи с камер видеонаблюдения во дворах. Уже около 20:00 Старовойт написал, что в городе все еще работает противовоздушная оборона. По его словам, было сбито четыре беспилотных летательных аппарата.