Взрывы в России прогремели в ночь на 5 апреля. В Ростовской области беспилотники атаковали военный аэродром. Также взрывы были слышны в Энгельсе Саратовской области, пишут российские СМИ.

В Морозовском районе Ростовской области подразделения противовоздушной обороны отражали массированную атаку дронов.

В Энгельсе Саратовской области около пяти утра также прозвучали взрывы. Как пишут местные Telegram-каналы, сначала был взрыв, после сработала сирена.

В Энгельсе находится авиабаза ВКС РФ «Энгельс-2». На авиабазе ранее дислоцировались 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжёлые бомбардировочные авиационные полки, имеющие на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС соответственно. Оба авиаполка входили в состав 22-й гвардейской тяжёлой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознамённой дивизии.

Между тем, Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО в ночь на пятницу уничтожили 53 дрона в Ростовской, Курской, Белгородской областях и над Краснодарским краем.