Вооруженные силы Украины вновь запустили беспилотники по Москве. Атака продолжается четвертые сутки подряд. С 18:00 19 июля до 10:30 20 июля на подлете к столице было сбито 26 дронов, следует из сообщений мэра Сергея Собянина. Обломки одного БПЛА упали на жилой многоэтажный дом в Зеленограде. Собянин утверждает, что «серьезных» разрушений и пострадавших нет.

Между тем очевидцы рассказали «Осторожно, Москва» о сильном повреждении одной из квартир на 23 этаже. По их словам, жильцов в ней не было, поскольку там шел ремонт. Также сгорели несколько автомобилей в 20-м микрорайоне Зеленограда.