Вооруженные силы Украины вновь запустили беспилотники по Москве. Атака продолжается четвертые сутки подряд. С 18:00 19 июля до 10:30 20 июля на подлете к столице было сбито 26 дронов, следует из сообщений мэра Сергея Собянина. Обломки одного БПЛА упали на жилой многоэтажный дом в Зеленограде. Собянин утверждает, что «серьезных» разрушений и пострадавших нет.
Между тем очевидцы рассказали «Осторожно, Москва» о сильном повреждении одной из квартир на 23 этаже. По их словам, жильцов в ней не было, поскольку там шел ремонт. Также сгорели несколько автомобилей в 20-м микрорайоне Зеленограда.
Из-за атаки дронов вновь не работали аэропорты Москвы. Менее чем за сутки на запасные аэродромы ушли 134 самолета, сообщили в Росавиации. 78 из них должны были прибыть в Шереметьево, 45 — во Внуково, восемь — в Домодедово и три — в Жуковский. Рейсы перенаправлялись в Санкт-Петербург. Ограничения на работу также коснулись аэропортов Ярославля, Калуги и Нижнего Новгорода.
Тем временем в Ростовской области продолжают задерживать поезда из-за повреждения контактной сети на перегоне Лихая — Замчалово в результате атаки беспилотников. Очевидцы сообщили Astra, что дроны атаковали узловую подстанцию в Каменск-Шахтинском. Власти заявили об одном пострадавшем. Были задержаны более 70 поездов.
Минобороны отчиталось об уничтожении 98 украинских беспилотников в девяти субъектах России с вечера субботы. Больше всего дронов было сбито в Брянской области (41) и над московским регионом (19). До этого, в ночь на 19 июля, Собянин сообщал о 13 ликвидированных в Подмосковье украинских беспилотниках. 18 июля в регионе было уничтожено 13 дронов, а 17 июля — еще четыре. (moscowtimes.ru)