Предстоящие 25 октября выборы в парламент Сербии станут серьезным тестом для правящей партии и лично Александра Вучича и могут радикально изменить сербскую политику. Противостояние между Россией и Западом и место Белграда в нем — одна из главных тем предвыборной кампании, несмотря на то, что многих избирателей больше всего беспокоит ситуация внутри страны.

Четырнадцать лет Сербская прогрессивная партия (СНС) и ее лидер Александр Вучич — на посту министра, премьера и затем президента — доминировали в сербской политике. Они обещали стабильное развитие внутри страны и независимую внешнюю политику, которая совместит движение в Евросоюз с дружбой с Россией и Китаем. «Мир, стабильность, Вучич» — так звучал лозунг одной из избирательных кампаний политика.

Но последние два года непрекращающиеся массовые протесты стали угрозой для выстроенной Вучичем системы. Митинги начались с обрушения навеса на вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, когда погибли 16 человек. Требования наказать виновных в конкретной трагедии быстро переросли в масштабное движение против коррупции и концентрации власти в одних руках.

Политический кризис вынудил Вучича объявить досрочные парламентские выборы и уйти в отставку с поста президента в надежде вернуться в кресло премьера. Он признает, что борьба будет нелегкой. В этот раз вместо непопулярных традиционных оппозиционных сил его коалиции «Единая Сербия» противостоит новый оппонент — «Студенческий список».

Часть соцопросов говорит о преимуществе правящей силы, другая часть — «Студенческого списка». Эксперты считают вероятным сценарий, в котором ни одна из сил не получит большинства в 126 из 250 кресел в парламенте.

Это первый с 2012 года серьезный конкурент, с которым сталкиваются нынешние власти Сербии. За последние два года студенческое движение превратилось в мощную силу.

Студенческие комитеты, координирующие протесты, ставят под вопрос легитимность как власти, так и традиционной оппозиции. Доказав свою силу в уличной политике, теперь они хотят сделать следующий шаг и создать парламентскую силу, которая радикально изменит сербскую политику. Они надеются, что выборы положат конец доминированию Вучича в сербской политике.

Даже в случае принятия всеми сторонами результатов выборов как легитимных страну может ждать политическая неопределенность. Если ни «Единая Сербия», ни «Студенческий список» не получат большинства, последует торг с малыми партиями о создании коалиций. В этом процессе ключевую роль могут играть партии этнических меньшинств, для которых действуют несколько иные правила прохождения в парламент.