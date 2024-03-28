Досрочные парламентские выборы пройдут в Болгарии, поскольку все возможности сформировать новое правительство в рамках работы 49-го Народного собрания страны были исчерпаны.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, представители партии «Есть такой народ» получили из рук президента Болгарии Румена Радева третий, заключительный мандат на право сформировать новое правительство страны и сразу вернули его главе государства неисполненным.

«Благодарим за доверие и понимаем трудную ситуацию в которую вас поставили ненужные изменения в конституции. То большинство, которое их приняло, вредно. Мы рады, что девятимесячная агония власти завершилась, нужно идти на выборы», — заявил представитель партии Ивайло Вылчев, возвращая мандат главе государства.

Он отметил, что немедленно приступит к встречам с потенциальными кандидатами на пост премьер-министра.

5 марта в рамках подготовки к плановой ротации, договоренности о которой были достигнуты между партией ГЕРБ — СДС и коалицией ПП — ДБ девять месяцев назад, премьер Николай Денков внес в парламент заявление об отставке, уже на следующий день депутаты Народного собрания приняли ее единогласно.

В соответствии с достигнутыми договоренностями новое правительство должна возглавить вице-премьер и министр иностранных дел Мария Габриэль, однако переговоры о будущем правительстве между ведущими политическими объединениями провалились, в чем лидеры политических объединений обвинили друг друга.