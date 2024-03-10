В Португалии после роспуска парламента в конце 2023 года проходят досрочные парламентские выборы. В ходе голосования в воскресенье, 10 марта, 10,8 млн избирателей определят 230 депутатов однопалатного парламента — Собрания республики.

Избирательные участки закроются в 19 часов местного времени (23:00 по бакинскому). Первые результаты выборов ожидаются поздним вечером или ночью. В выборах участвуют 15 партий и три коалиции.

Судя по данным предвыборных опросов, находящейся последние восемь лет у власти Социалистической партии (СП) Педру Нуну Сантуша грозит поражение. Почти все опросы предрекают победу с небольшим перевесом консервативного правоцентристского Демократического альянса (АД), возглавляемого лидером Социал-демократической партии Луишем Монтенегру. По всей вероятности, ни одному из двух основных конкурентов не удастся набрать абсолютного большинства, которое получили в начале 2022 года социалисты. Поэтому победителю выборов будет необходимо вести коалиционные переговоры с более мелкими партиями.

И Сантуш, и Монтенегру перед выборами исключили возможные переговоры с правопопулистской партией «Хватит» (Chega) бывшего спортивного комментатора Андре Вентуры, которая может получить 15-20 процентов голосов и, по всей вероятности, займет третье место. Между тем, еще в 2019 году крайне правых поддержали лишь 1,3% избирателей, а в 2022 году за них проголосовали 7,3% участвовавших в выборах португальцев. (DW)