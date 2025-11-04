Президент Сербии Александар Вучич объявил о готовности провести парламентские выборы до истечения текущего срока полномочий органа.

«Уважая требования протестующих, представляющих собой значительное меньшинство в нашей стране, мы пойдем им навстречу и выборы будут проведены раньше срока», — приводит слова Вучича издание Srbija Danas.

По его словам, точные даты определят позднее. «Когда? Об этом будет принимать решение уполномоченный орган. А народ на выборах покажет, какую политику поддерживает», — сказал он.

В Сербии с ноября 2024 года продолжаются акции протеста, после того как на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился навес, что привело к гибели 16 человек. Протестующие возлагают вину за трагедию на власти страны. Одним из их требований является проведение в стране досрочных парламентских выборов. В середине августа протесты переросли в регулярные столкновения с полицией. В ряде городов противники властей громят и поджигают офисы правящей Сербской прогрессивной партии.