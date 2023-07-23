В Испании в воскресенье, 23 июля, проходят досрочные парламентские выборы, результаты которых, по всей видимости, приведут к значительному поправению правительства. Избиратели имеют возможность выбрать 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата) и 208 сенаторов (верхняя палата).

Согласно опросам, социалистическому премьер-министру Испании Педро Санчесу, правящему Испанией с 2019 года, придется попрощаться с креслом главы правительства — его Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) может рассчитывать лишь на 98 — 115 мест в нижней палате.

Победу прочат консервативной Народной партии Альберто Фейхоо. Она может получить 131 — 151 место. Этого недостаточно для единоличного правления, но Народная партия может сформировать коалицию с набирающей популярность крайне правой партией «Вокс» и в результате получить абсолютное большинство.

В ходе предвыборной кампании кандидаты «Вокс» обещали выдворять из Испании нелегальных мигрантов, отменить права трансгендеров, законы о защите животных и об абортах и свернуть принятые правительством Санчеса меры по защите климата.

Выборы в Испании проходят в период, когда страна только что заняла по ротации пост председателя в Евросоюзе сроком на полгода. Евросоюз в настоящее время работает над реформой правил, касающихся бюджета и задолженности. (dw)