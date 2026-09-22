Еще одна группа журналистов принята в члены Азербайджанского союза журналистов (АСЖ). Как сообщает AYNA.AZ, в связи с этим 21 сентября состоялась церемония вручения членских удостоверений 15 новым членам.

Открывая мероприятие вступительным словом, председатель АСЖ Эльчин Шыхлы рассказал об истории организации, ее текущей деятельности, а также проинформировал о планах на будущее. По его словам, разработаны планы по дальнейшему расширению и совершенствованию деятельности Союза, приведению ее в соответствие с современными технологическими тенденциями, созданию гибких и электронных механизмов. В предстоящий период эти планы будут поэтапно реализованы.

Затем состоялся обмен мнениями с членами Союза, были выслушаны их предложения.

В завершение Эльчин Шыхлы вручил удостоверения новым членам, пожелал им успехов в профессиональной деятельности и выразил уверенность в том, что они будут эффективно сотрудничать с АСЖ.

Отметим, что среди новых членов – генеральный директор ELTV Игбал Мамедалиев, главный редактор газеты «Тюркистан» Агиль Джамал, декан факультета журналистики Бакинского государственного университета Вугар Зифяоглу, ведущий консультант Бакинского международного центра мультикультурализма Араз Гурбанов, заместитель главного редактора газеты «525-ci qəzet» Ильгар Тагиев, заместитель исполнительного секретаря Совета прессы Фарида Агазаде, а также другие известные представители сферы.

Напомним, что АСЖ является старейшей журналистской организацией страны. История создания организации берет начало в 1950-х годах.