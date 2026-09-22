Президент США Дональд Трамп 22 сентября встретится с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Это следует из рабочего графика американского лидера, опубликованного в пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, двусторонняя встреча на полях мероприятий общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начнется в 21:15 по бакинскому времени.

Трамп также выступит на сессии Генассамблеи (17:55 по бакинскому времени), примет участие в подписании документов, касающихся договоренностей вашингтонской администрации с руководством Дании и Гренландии, проведет двусторонние встречи с премьер-министрами Великобритании Энди Бернэмом (19:45 по бакинскому времени) и Японии Санаэ Такаити (20:30 по бакинскому времени). Вечером на приеме в одном из отелей Нью-Йорка Трамп побеседует с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес (среда, 03:40 по бакинскому времени).

Кроме того, у президента США запланирована встреча с лидерами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Трамп также примет участие в мероприятии, посвященном деятельности созданного США регионального альянса по борьбе с организованной преступностью «Щит Америк».