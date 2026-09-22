В ближайшее время Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии (BAMF), находящееся в ведении МВД, может приступить к масштабному пересмотру статуса защиты сирийских граждан. По информации издания RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), ссылающегося на представителей фракции ХДС/ХСС в бундестаге, инициатором этого процесса выступает министерство внутренних дел.

Член парламентской фракции консерваторов Александр Тром пояснил, что в первую очередь под проверку попадут молодые мужчины, которые не трудоустроены и полностью зависят от государственных социальных выплат. При этом он уточнил, что те сирийцы, которые уже имеют стабильную работу, смогут претендовать на получение полноценного вида на жительство.

Помимо пересмотра статусов, власти планируют расширить меры по стимулированию добровольного возвращения беженцев на родину. Тром подчеркнул, что такой подход является экономически более целесообразным, нежели организация принудительных депортаций.

Согласно данным о проекте бюджета на 2027 год, правительство ФРГ намерено увеличить объемы финансовой помощи для тех, кто решит добровольно покинуть страну. На текущий момент размер единовременной выплаты составляет €1 тысячу на одного взрослого человека.