Соединенные Штаты потворствуют систематическому жестокому обращению и пыткам в лагерях для заключенных в Сирии, считают правозащитники Amnesty International. Об этом говорится в соответствующем отчете организации.

В документе указано, что в настоящее время в лагерях находятся около 56 тыс. граждан, включая женщин и детей. Утверждается, что многих из них лишили свободы на неопределенный срок, а надзиратели применяют по отношению к людям жестокие методы наказания, включая избиения, пытки электрошоком и создание иных стрессовых ситуаций.

По мнению Amnesty International, США играют в происходящем ключевую роль, так как являются создателем этой «репрессивной системы» и поддерживают ее.