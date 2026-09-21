Подписание договоренности по Гренландии с участием президента США Дональда Трампа пройдет 22 сентября в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил ряд западных СМИ, включая телекомпанию Fox News и агентство Reuters, которые ссылаются на представителя Белого дома.

«Президент Трамп проведет во вторник в Нью-Йорке трехстороннюю церемонию подписания сделки по обеспечению безопасности Гренландии с руководством Дании и Гренландии», — свидетельствует Reuters.

Со своей стороны Fox News уточнила, что в церемонии примут также участие премьер-министры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен. «Трое лидеров придадут официальный характер своей новой договоренности, которая обеспечит безопасность Гренландии и США», — сказал телекомпании представитель Белого дома.