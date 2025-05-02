Соглашение о разработке природных ресурсов, которое США и Украина заключили после двух месяцев напряженных переговоров, вызвало нервозность в Москве.

Как сообщает The Washington Post, представители российской элиты опасаются сближения Владимира Зеленского и Дональда Трампа и считают, что Кремль может упустить шанс заключить сделку по Украине на выгодных условиях.

На президента Владимира Путина растет давление с тем, чтобы он по крайней мере казался готовым пойти на уступки, рассказал WaPo на условиях анонимности российский чиновник. В противном случае России грозит новый пакет американских санкций, который подготовил сенатор Линдси Грэм. Они станут «серьезным ударом», ведь дефицит бюджета уже растет, сказал источник WaPo.

Вопреки браваде чиновников, утверждающих, что Россия успешно справилась с санкциями, опасения за состояние экономики играют все более значимую роль, подчеркивает чиновник. «Невозможно построить экономику исключительно на мобилизационной модели», — говорит он.

Темпы экономического роста в России уже резко замедлились: в первом квартале 2025 года ВВП прибавил лишь 1,7% после 4,5% кварталом ранее и 4,1% в целом за прошлый год. Инфляция держится выше 10%, несмотря на рекордную ставку ЦБ РФ, отрасли за пределами ВПК скатились в рецессию, а падение цен на нефть уронило сырьевые доходы бюджета почти на 20%. Теперь Минфин прогнозирует, что его дефицит будет максимальным с пандемии — 3,8 трлн рублей вместо изначального плана в 1,2 трлн.

«Партия мира» в Кремле настаивает, чтобы Путин принял условия Трампа — с заморозкой войны по линии фронта в обмен на признание Крыма и отмену санкций, пишет WaPo. «Ястребы» же по-прежнему желают воевать, несмотря ни на что.

Ресурсная сделка США и Украины, хотя и не содержит гарантий безопасности Киеву, «ухудшает ситуацию для России», отмечает близкий Кремлю политолог Сергей Марков: «Ключевая причина напряженности между Трампом и Зеленским устранена.

Несмотря на то, что будущее сотрудничество Вашингтона и Киева в соглашении ясно не прописано, по крайней мере символически «США берут на себя определенные обязательства защищать Украину, поскольку теперь они владеют Украиной», заявил Марков. (moscowtimes.ru)