Они добавляют, что уже проводят переговоры об участии ИИ-актрисы в кино- и телевизионных проектах с актерскими агентствами.

В качестве примеров «ролей», которые может сыграть Тилли, авторы показывают снимки ее «кинопроб» в созданных компьютером декорациях и «помещают» ее на диван для звезд в популярном телешоу Грэма Нортона, которое выходит в эфире Би-би-си.

За появлением Тилли стоит нидерландская актриса и комик Элин ван дер Вельден и ее компания Particle6. Судя по сообщениям, она хочет, чтобы Норвуд со временем стала «второй Скарлет Йохансон». Би-би-си попросила ван дер Вельден прокомментировать ситуацию.

В Голливуде Тилли Норвуд встретили враждебно. Гильдия киноактеров и федерация теле- и радиоартистов США (SAG-AFTRA) сделала по этому поводу специальное заявление.

«[Норвуд] — не актриса, а персонаж, созданный компьютерной программой, которую обучили на основе произведений множества профессиональных исполнителей, — сказано в нем. — У нее нет никакого жизненного опыта, который можно использовать в работе. У нее нет переживаний. И, судя по нашим наблюдениям, аудиторию не интересует контент, сгенерированный компьютером без участия человека».

В последнее время американская индустрия развлечений особенно озабочена развитием искусственного интеллекта, в том числе тем, что компьютерные алгоритмы обучаются на основе произведений настоящих актеров, режиссеров и художников.

Два года назад в Голливуде состоялась забастовка, в результате которой владельцы телевизионных и кинокомпаний пообещали защитить профессионалов от угрозы со стороны ИИ. В своем заявлении SAG-AFTRA подчеркнула, что использование Тилли Норвуд может быть нарушением достигнутых тогда договоренностей.