Президент США Дональд Трамп проведет во вторник серию двусторонних встреч, в том числе с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.

«Президент также проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН и лидерами Аргентины и Европейского союза», — сказала Ливитт.

По ее словам, позже в тот же день Трамп проведет многостороннюю встречу с представителями Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании.