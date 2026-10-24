Минюст США подал в федеральный суд крайне необычную просьбу — заблокировать сертификацию результатов выборов в Сенат на Аляске, если республиканский кандидат, действующий сенатор Дэн С. Салливан, проиграет выборы сопернице-демократке Мэри Пелтоле с небольшим разрывом в количестве голосов.

Основанием для такой просьбы стало участие в выборах еще одного кандидата-республиканца, почти полного тезки действующего сенатора — учителя на пенсии по имени Дэн Джей. Салливан. Администрация Трампа утверждает, что избиратели могут запутаться между двумя Дэнами Салливанами, хотя в бюллетене ясно указано, кто из них представляет штат Аляска в Сенате США.

Еще в мае, когда второй Салливан зарегистрировался для участия в выборах, сенатор-республиканец заявил, что это подставной кандидат, единственный смысл его регистрации — запутать избирателей и обеспечить победу его сопернице Мэри Пелтоле. Суд первой инстанции запретил было включать имя второго Салливана в бюллетени, но Верховный суд Аляски признал за ним право баллотироваться. Штаб Пелтолы категорически отрицал причастность к выдвижению этого кандидата.

Аляска всегда считалась «красный», республиканским штатом. Дэн С. Салливан сидит в Сенате с 2014 года. Но сейчас, на фоне массового разочарования избирателей в президенте Трампе, кандидат от Демпартии имеет на Аляске реальные шансы на победу. Гонка идет «ноздря в ноздрю».

Выборы в США проводятся и контролируются властями штатов в соответствии с законами штатов, организация выборов и даже контроль за законностью их проведения не входят в компетенцию федерального правительства. Поэтому ходатайство Вашингтона по поводу выборов на Аляске расценивается как незаконное политическое вмешательство президентской администрации. Прежде минюст США никогда не пытался блокировать сертификацию результатов выборов в том или ином штате; об экстраординарном демарше администрации Трампа сообщают в пятницу все ведущие СМИ США.

По данным последних опросов, рейтинг одобрения Трампа бьет отрицательные рекорды, и республиканцы опасаются потерять большинство не только в Палате представителей, но и в Сенате. (israelinfo.co.il)