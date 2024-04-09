Заявление глав британского и французского МИД Дэвида Кэмерона и Стефана Сежурне о необходимости дальнейшей поддержки Киева в совместной статье в The Telegraph, посвящённой 120-летию заключения франко-британского союза, вошедшего в историю как Антанта, отправляет нас еще и к трем выдающимся речам Уинстона Черчилля перед парламентом в качестве премьер-министра после вступления Великобритании во Вторую мировую войну.

Речь «Кровь, пот и слёзы» является первой из трёх речей, произнесённых Уинстоном Черчиллем 13 мая 1940 года перед палатой общин Великобритании во время Французской кампании стран «оси», 4 июня 1940 года он выступил со второй речью — «Мы будем сражаться на пляжах», а 18 июня — с речью «Их звёздный час».

Выдающемуся политику, величайшему патриоту и непревзойденному оратору тогда удалось преломить сопротивление сомневающихся слабаков и убедить Палату принять постановление о формировании Правительства, представляющего единое и твёрдое решение британского народа, на фоне падающих ниц перед наступающим нацизмом других европейских стран, вести войну с Германией до победного конца – «Победа, победа любой ценой, победа несмотря на все ужасы, победа, каким бы длинным и тяжёлым не был к ней путь; потому что без победы нам не выжить», — это цитата из его первой речи.

А фразой из второй речи – «Британская империя и Французская республика, соединенные вместе общим делом и задачей, будут защищать до смерти свою Родину, помогая друг другу как хорошие товарищи на пределе своих сил» Черчилль вселил надежду в сердца и умы британцев и впечатлил слушателей, его речь сразу же была признана исторической. Ему, несомненно, удалось встряхнуть насмерть напуганных Гитлером лордов. Третья речь одновременно предназначалась миру – «Гитлер знает, либо он сломит нас на этом острове, либо проиграет войну. Если мы сможем выстоять против него, вся Европа будет освобождена и мир двинется вперёд, в светлое будущее.

Но если мы будем побеждены, тогда весь мир, включая США, включая всё, что мы когда-либо знали и любили, падёт в бездну новых тёмных веков, которую извращённые плоды науки сделают ещё более ужасной и, возможно, более долговечной. Так давайте же подготовимся выполнить свой долг и будем вести себя так, что даже если Британская Империя и Содружество будут существовать ещё тысячу лет, люди всё ещё продолжат говорить: «Это был их звёздный час».

Параллели с сегодняшней ситуацией очевидны. Как в плане причин агрессии фашистов и рашистов – обида Гитлера на проигрыш в Первой мировой войне и Путина на развал СССР, так и целей начала войны – оккупация соседних стран, а также механизмов и путей реализации задуманного. Аналогия с 1938 годом, с гитлеровской аннексией чешских Судет как отправной точки начала Второй мировой войны, с оккупацией и присоединением Крыма и последующим полномасштабным вторжением в Украину с требованием к НАТО «собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года» напрашивается сама собой.

И не только из-за поразительного сходства действий и логики двух фюреров – Гитлера и Путина, но и из-за реакции на их действия международных игроков – запоздалого в начале, но мобилизовавшихся впоследствии – всего лишь (!) через пару лет.

И вот опять британцы и французы вместе, как в Первой и во Второй мировых войнах, сообща начинают строить сопротивление, наконец, поняв — Путин объявил войну не Украине, а им, ублажить агрессора Крымом, Донбассом, и даже всей Украиной, как и Гитлера Судетами, Чехословакией, не получится. Ему нужна Европа, Ему нужна власть над миром, хотя бы над ее европейской частью, а Украина лишь этап на том пути.

«Если Украина проиграет, мы все проиграем. Цена неспособности поддержать Украину сейчас будет намного выше, чем цена отпора Путину. Мир наблюдает за нами и осудит нас, если мы потерпим неудачу», — говорят сегодня Кэмерон и Сежурне. Как же эти слова похожи на тезисы Черчилля.

Так что, как говорил великий британец – «Учите историю, учите историю. В истории находятся все тайны политической прозорливости».