В Габале состоялся Республиканский чемпионат по скачкам с участием наездников и коневодов из различных регионов Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Shimal.News, соревнования прошли в напряженной и захватывающей атмосфере.

По итогам заездов первое место занял конь «Дюль-Дюль» из поселка Маштага (Баку), а второе место досталось коню «Кяхерхан», представлявшему клуб «Юрд» из Гянджи.

Чемпионат был организован с целью сохранения национальных традиций коневодства и повышения интереса к этой сфере. Скаковые лошади издавна считаются неотъемлемой частью азербайджанской культуры — они известны своим особым плавным и ритмичным шагом, который обеспечивает комфорт и устойчивость всаднику. Разведение этих пород активно продолжается в регионах Габала, Шеки, Гянджа и Карабах, где они участвуют не только в спортивных соревнованиях, но и в народных праздниках и культурных мероприятиях.