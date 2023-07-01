В Габале завершились организованные Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана международные соревнования «Молодой спасатель» и общереспубликанский чемпионат «Молодой спасатель и пожарный».

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, по итогам соревнований, проведенных в рамках «Года Гейдара Алиева», состоялась церемония награждения победителей.

В мероприятии приняли участие глава МЧС генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, уполномоченные сотрудники Министерства науки и образования, глава исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев, представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Алекс Хайкенс, дети и другие члены семей шехидов, участники Отечественной войны, представители СМИ и местной общественности.

Помимо Азербайджана в соревнованиях приняли участие команды из Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Пакистана.

Отметим, что команды соревновались в таких дисциплинах, как «Полоса препятствий», «Комбинированная пожарная эстафета», «Поисково-спасательные работы», «Презентация команды» и «Стенгазета».

На международном турнире первое место заняла команда Азербайджана, второго места удостоился коллектив из Кыргызстана, первую тройку лидеров замкнула казахстанские спасатели.

В общереспубликанском чемпионате «Молодой спасатель и пожарный» первое место было присуждено команде средней школы села Сабиркенд Ордубадского района, второе место — средней школы №31 города Баку, третье место — команде «Юные борцы» в составе детей шехидов.