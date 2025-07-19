Сегодня в Баку пройдёт соревнование «Легенды ночи»

На этом мероприятии, помимо захватывающих сражений гонок US Legend Cars, пройдут чемпионаты по картингу и дрифту!

Чемпионат по картингу:

Самые талантливые и быстрые юные гонщики в возрасте от 12 до 15 лет продемонстрируют свои навыки и испытают себя перед живой аудиторией. Каждый участник будет соревноваться в скорости и ловкости, а зрители разделят каждый захватывающий момент. Чемпионат станет незабываемым событием для детей и источником бесконечного восторга для родителей и болельщиков!

Дрифт-шоу:

В дрифт-шоу примут участие местные гонщики. Это незабываемое шоу, наполненное динамичными и захватывающими моментами, оставит незабываемое впечатление!

Легендарные гонки US Legend Cars:

Главным событием станет гонка US Legend Cars, запоминающаяся своими высокими скоростями, острыми маневрами и напряженной борьбой. Эти автомобили будут яростно сражаться на трассе, подарив зрителям незабываемые моменты.

Мероприятие организовано Азербайджанской Автомобильной Федерацией совместно с Baku City Circuit и компанией Caspian Event Organisers. Для максимального комфорта и удовольствия на площадке предусмотрены фуд-корты, зоны отдыха и развлекательные зоны.