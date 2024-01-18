Обнародован прогноз погоды на 19 января.

Как сообщает Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но днем местами возможны небольшие осадки. Умеренный южный ветер днем будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 4-7° тепла, днем 7-12° тепла. Атмосферное давление упадет с 763 мм рт. ст. до 761 мм рт. ст. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, временами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 12-17° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.