Женское сообщество «İZ Community» проведет в Баку трехдневный фестиваль «Sevginin İZi», приуроченный ко Дню всех влюблённых, сообщает #.

Фестиваль состоится в Blue Mall.

Отметим, что основателем и руководителем Женского сообщества «İZ Community» является Рена Наджафзаде-Сададдинова.

Фестиваль «Sevginin İZi» пройдет 10, 11 и 14 февраля в торговом центре Blue Mall. Как и на предыдущих фестивалях «İZ Community», гостей и участников мероприятия ждет насыщенная и интересная программа.

На ярмарке будет представлено 150 азербайджанских брендов – изделия ручной работы, декор интерьера, косметика, аксессуары, одежда, посуда, продукты, сладости, сувениры и т.д..

В рамках мероприятия публика насладится зажигательной музыкальной и танцевальной программой, пройдут различные мастер-классы и выставка работ азербайджанских художниц, будет организован фудкорт.

Гостями фестиваля, организуемого Женским сообществом «İZ Community» совместно с Blue Mall, станут представители культуры и искусства, медиаперсоны, блогеры и т.д.

Вход на фестиваль свободный.

Время проведения фестиваля 10 и 11 февраля — с 12:00 до 18:00, 14 февраля — с 12:00 до 20:00.