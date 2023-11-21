В рамках «Недели творчества» 2 декабря при поддержке Министерства культуры Азербайджана в Киноцентре «Низами» в Баку будет проведен Фестиваль юмора тюркского мира, сообщает Министерство культуры.

В мероприятии примут участие юмористы из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Татарстана (РФ). На фестивале юмористы тюркского мира выступят в жанре «stand-up», и в итоге жюри выберет победителем одну из стран.

Отмечено, что фестиваль будет способствовать продвижению профессиональной и творческой деятельности, реализации совместных творческих проектов в этой сфере.