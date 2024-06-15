Шушинская декларация меняет весь ход политических процессов в регионе и является венцом многовековых уз братства и дружбы народов Турции и Азербайджана.

Об этом в беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ заявил член правления Фонда стратегических и политических исследований Турции (TÜRPAV) Синан Демиртюрк.

По словам турецкого эксперта, три года назад в Шуше впервые в истории двух братских стран была оформлена правовая база стратегических союзнических отношений Азербайджана и Турции. Он особо остановился на формировании эффективного механизма диалога и координации действий между руководителями двух братских стран, приведя в качестве примера недавний визит Президента Ильхама Алиева в Анкару.

Эксперт подчеркнул, что благодаря усилиям глав государств формируется фундамент для новых совместных шагов во внешней политике, на многих международных площадках Баку и Анкара действуют единым фронтом, словно «одно единое государство».

По его словам, активные контакты налажены и на уровне различных министерств и ведомств, показателем чему служат многочисленные договоренности и соглашения.

Член правления TÜRPAV приветствовал успешный курс Президента Ильхама Алиева на возрождение деоккупированных территорий, указал на недопустимость необоснованной критики в адрес Баку, в частности, со стороны Франции.

«Вопреки лжи антиазербайджанских кругов о некоем “насилии” в отношении армянского населения Карабахского региона, азербайджанская армия не причинила никакого вреда мирным жителям освобожденных территорий. Это реальность как 44-дневной войны, так и локальных антитеррористической мероприятий, преследовавших цель обеспечения полного суверенитета Азербайджана над Карабахским регионом республики», – констатировал Демиртюрк, добавив, что сам факт добровольного, свободного и безопасного выезда этнических армян в Армению стал показателем успеха дипломатии и сил безопасности Азербайджана.

Турецкий эксперт также отметил, что Шушинская декларация является гарантией мира в регионе Южного Кавказа. «Единство Турции и Азербайджана – серьезный фактор, сказывающийся на ситуации не только на Кавказе, но и Ближнем Востоке, Средиземноморье. Единство Баку и Анкары – это стимул и для консолидации тюркского мира», – считает Демиртюрк.

Он указал на значимость многочисленных мероприятий, которые проводятся в культурной столице Азербайджана – городе Шуша.

«На форумы в Шушу съезжаются не только руководители государств, но и представители различных политических сил многих стран мира, представители неправительственных структур и экспертного сообщества, предприниматели», – подчеркнул представитель TÜRPAV.