Процесс над матросом королевского ВМФ Великобритании Тедди Янгом, обвиняемом в незаконном хранении секретной информации и планах передать ее иностранному государству, начнется в октябре следующего года в Центральном уголовном суде в Лондоне, известном как Олд-Бейли.

Имея ранг матроса, 24-летний Янг служил в военной разведке и имел высокий уровень допуска к секретной информации. По версии обвинения, он без разрешения сохранил на личные устройства документы, касающиеся национальной безопасности Британии, в том числе с грифом «секретно», при этом часть обнаруженных файлов была зашифрована или удалена.

По версии прокуратуры, Янг затем хотел установить контакт со спецслужбами России, используя даркнет. Он якобы искал в интернете сайт, созданный российской Службой внешней разведки (СВР) для сбора данных. Речь идет о периоде с 26 ноября 2024-го по 21 мая 2025 года.

В отличие от недавних арестов предполагаемых российских диверсантов на британской земле, в этот раз обвинение строится на якобы имевшей место собственной инициативе обвиняемого, а не активности России.

Военнослужащий был впервые арестован и допрошен в мае 2025-го. К тому моменту он прослужил на флоте всего лишь год. Янга снова арестовали в октябре этого года в его доме в графстве Бедфордшир и обвинили по двум статьям Закона о национальной безопасности, принятого в 2023 году — подготовке к разглашению секретных сведений и сборе информации в интересах иностранного государства. Он стал первым в истории британским военным, обвиняемым в нарушении этого закона.

«Это чрезвычайно серьезные обвинения, предъявленные действующему военнослужащему, — заявила после его ареста Хелен Фланаган, руководитель контртеррористического подразделения лондонской полиции. — По мере продвижения расследования мы тесно сотрудничали с соответствующими оперативными подразделениями Министерства обороны, чтобы обеспечить принятие необходимых мер для снижения любых потенциальных рисков, связанных с этим делом».

На заседании в пятницу 23 октября стало известно, что к обвинению были добавлены еще три статьи. Одна из них — о злоупотреблении служебным положением — касается якобы имевшего место умышленного нарушения служебных обязанностей. В частности, обвинение утверждает, что Янг пересылал секретные данные на свою личную электронную почту, а также через мессенджер WhatsApp и портал Discord.