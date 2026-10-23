Президент Украины Владимир Зеленский 23 октября заявил, что ограничения на работу спутниковой связи Starlink и её военной версии Starshield по-прежнему действуют, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о восстановлении полноценного доступа.

Выступая по видеосвязи перед американским Гудзоновским институтом (Hudson Institute), Зеленский сообщил, что украинские специалисты проверили работу системы как в гражданском секторе, так и вблизи линии фронта. По его словам, связь по-прежнему прерывается при движении терминалов со скоростью около 161 километра в час.

«Мы понимаем, как технически отменить это ограничение. Надеемся, что SpaceX и американская администрация это сделают», – сказал Зеленский.

Проблемы со связью начались в ночь на 14 октября. Как сообщало Reuters, терминалы Starshield стали терять соединение при движении на высокой скорости. Это осложнило применение ударных беспилотников и дронов-перехватчиков, а также выполнение разведывательных и логистических задач.

Советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов подтвердил, что ограничения не сняты. По его словам, отдельные случаи работы терминалов на более высокой скорости не свидетельствуют об отмене лимита и могут объясняться особенностями алгоритмов SpaceX.

22 октября Дональд Трамп заявил, что глава SpaceX Илон Маск восстановил полноценную работу Starlink для Украины.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Трамп просил предпринимателя отменить ограничения на работу Starshield.

После новых заявлений украинской стороны Трамп 23 октября пообещал разобраться с сохраняющимися проблемами. Он сообщил журналистам, что пока не обсуждал их с Маском, но готов с ним связаться.

На фоне проблем со Starlink Украина также начала прорабатывать альтернативную систему спутниковой связи. 22 октября Минобороны страны подписало письмо о намерениях с финскими технологическими компаниями ICEYE и Nokia. Предполагается, что сотрудничество позволит Украине в перспективе получить больший контроль над собственной инфраструктурой спутниковой связи.