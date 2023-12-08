Предвыборная кампания Владимира Путина по переизбранию на новый президентский срок фактически началась, но ему еще предстоит выполнить все необходимые формальности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 8 декабря, отвечая на вопрос, можно ли этот день назвать стартом предвыборной кампании Путина.

«Если вы хотите говорить де-факто, то, наверное, да. Если вы хотите говорить де-юре, то нет. Он еще не зарегистрирован кандидатом. Мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться, ему еще нужно зарегистрироваться кандидатом, выполнить все необходимые формальности, и только после этого он станет кандидатом в президенты в ходе предвыборной кампании», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что все нюансы, связанные с выдвижением Путина на пост президента РФ, еще предстоит определить. «По мере того, как будут приниматься соответствующие решения, мы будем вас информировать», — указал он. По словам Пескова, ожидается, что Путин примет участие в съезде «Единой России», назначенном на 17 декабря.