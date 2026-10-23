В то время как Владимир Путин ужесточает территориальные требования к Украине и настаивает на полной сдаче Донбасса без каких-либо уступок с российской стороны, армия РФ второй месяц подряд теряет территории на фронте, следует из подсчетов американского Института изучения войны (ISW).

По его оценкам, сентябрь и три недели октября российские войска завершили с чистыми территориальными потерями на 241 кв км. В сентябре, по расчетам ISW, генералы Генштаба утратили контроль над 80,8 кв км украинской территории. В октябре потери, таким образом, могли удвоиться — около 160 кв км.

Из неполных десяти месяцев 2026 года российская армия теряла территории в течение четырех: помимо сентября и октября, 116 кв км ушло из-под контроля РФ в апреле, 281 кв км — в мае. Средняя скорость продвижения войск на фронте существенно упала даже по сравнению с 2025 годом и сейчас составляет лишь 250 кв метров в день, оценивает ISW.

Украинским силам удалось захватить операционную инициативу на некоторых участках фронта, в том числе в Донбассе, где в результате операции «Вивальди» было освобождено 270 кв км территории, а планы Генштаба РФ по окружению пояса «городов-крепостей» оказались сорваны, пишут эксперты института.

Территориальные потери армия РФ несет вместе с рекордными потерями личного состава, которые, как оценивает ISW, только за три недели октября достигли 37 тысяч человек убитыми и ранеными. Для сравнения: за весь октябрь 2025 года это было 31,27 тысячи человек.

«Кремль может встать перед нарастающими вызовами в ближайшие месяцы, если Украина продолжит оспаривать операционную инициативу на фронте и нарушать наступательные планы России. Это, в свою очередь, может вынудить российское командование призвать Путина к мобилизации в той или иной форме», — отмечает ISW.

Кремль продолжает публично рассказывать о высоких темпах продвижения на украинском фронте, которые, впрочем, не подтверждаются OSINT-аналитиками. Сам Путин 16 октября утверждал, что армия с начала года «освободила» около 6500 кв. км территории Украины и 310 населенных пунктов. По его словам, под контролем Украины остается чуть более 10% территории ДНР и 16,5% Запорожской области. В реальности, по подсчетам ISW, территориальные завоевания России за январь–сентябрь составили лишь 144,5 кв км, что в 45 раз ниже озвученной Путиным цифры.

Эти 6,5 тысячи кв км — не просто информационная война или победные нарративы для российской публики, это текущая линия фронта, по мнению Москвы, и именно эту линию Кремль будет использовать на переговорах, считает военный аналитик Клеман Молен.

«В случае прекращения огня это также станет простым способом его нарушить, обвиняя украинцев в стрельбе по российским солдатам, хотя те иногда будут находиться на 10–15 км позади реальной линии фронта», — поясняет Молен. В частности, Москва считает «своими» как минимум 5 городов, которые частично остаются под украинским контролем — это Купянск, Лиман, Константиновка, Доброполье и Орихов, перечисляет Молен. (themoscowtimes.com)