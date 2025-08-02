В июле Tesla продолжила терять позиции на европейских рынках. Об этом пишет Reuters.

Продажи в Швеции упали на 86%, в Дании — на 52%, во Франции — на 27% по сравнению с прошлым годом. Причины — устаревшая линейка моделей, жесткая конкуренция со стороны китайских брендов, регуляторные ограничения в ЕС и личные скандалы вокруг Илона Маска.

Самая популярная модель компании — Model Y — потеряла спрос из-за задержек с обновлением и отсутствия полноценного функционала автономного вождения в Европе. В Швеции регистрации Model Y упали на 88%, в Дании — на 49%.

Маск признал, что Tesla ждут «тяжелые кварталы», пока компания готовится к запуску более дешевой модели — ее производство начнется не раньше следующего квартала.

Общий рынок новых авто в июле: во Франции просел на 8%, в Дании вырос на 20%, в Швеции — на 6%.

Tesla предупредила о еще больших потерях доходов из-за торговой войны Дональда Трампа и его антиэлектромобильной политики, заложенной в президентский законопроект, который тот назвал «великим и прекрасным». Это ухудшает прогнозы компании, поскольку прибыль за второй квартал упала более чем на 20%.

В июне 2025 года продажи новых автомобилей Tesla в Великобритании выросли на 12% в годовом измерении, что совпало с началом поставок обновленной Model Y.

В июне продажи электромобилей Tesla упали шестой месяц подряд в Швеции и Дании.