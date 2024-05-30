Российские самолеты, оставшиеся без технической поддержки западных производителей, продолжают массово ломаться во время полетов. В четверг, 30 мая, Airbus A319 авиакомпании «Россия», следовавший из Петербурга в Сочи, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод, сообщает «Интерфакс».

По данным телеграм-канала «112», борт экстренно приземлился из-за утечки топлива. На данный момент воздушное судно обследуют специалисты. Для доставки пассажиров в пункт назначения в Минеральные Воды направится резервный самолет.

За несколько дней до этого, 27 мая, другой Airbus A319 авиакомпании «Россия», летевший из Сочи в Петербург, «по технической причине» совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево. Причиной стало ложное срабатывание одного из датчиков лайнера.

22 мая сразу два самолета авиакомпании «Ямал» были вынуждены экстренно приземлиться в Тюмени из-за поломок. Утром экипаж Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Уфы в Новый Уренгой, доложил об отказе автоматики. После этого Airbus A320, летевший по маршруту Уфа — Ноябрьск, совершил посадку в том же аэропорту из-за разгерметизации кабины пилота.

12 мая пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Гуанчжоу, вынужденно сел в Иркутске из-за срабатывания индикации уровня масла в одном из двигателей.

7 мая Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Казань, вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок в работе левого двигателя.

6 мая Airbus A321 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), вылетевший из Москвы в Оренбург, подал в воздухе сигнал бедствия и вернулся в аэропорт отправления. Причиной стала разгерметизация кабины пилотов.

В России резко выросло число авиапроисшествий после введения санкций США и ЕС за войну в Украине. В 2023 году было зафиксировано не менее 74 различных поломок самолетов в воздухе, что на 38 больше, чем в 2022-м, подсчитывала немецкая исследовательская компания Jacdec.

На каждые 100 тыс. вылетов приходилось почти 10 авиапроисшествий, тогда как годом ранее — только пять, говорится в анализе, полученном на основе данных исследовательской компании Cirium. К таким происшествиям эксперты отнесли случаи возгорания или иного выхода из строя двигателей во время полетов, повреждения шасси при приземлении, а также неисправности закрылков, которые приводят к отклонению от курса.

В 2024 году череда авиаинцидентов продолжилась — только в январе их было десять. За первые три месяца года у шести лайнеров в полете отказывали двигатели.

В большинстве случаев серьезного ущерба или катастрофы удалось избежать, но постоянные технические неполадки создают значительный риск для пассажиров и усиливают нагрузку на пилотов.

До войны в Украине авиапарк российских компаний насчитывал 1031 самолет. Почти две трети флота составляли воздушные суда производства Boeing и Airbus. (moscowtimes.ru)