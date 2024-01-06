Техническую неполадку обнаружили в правительственном самолете канадского премьер-министра Джастина Трюдо во время его новогодних каникул на Ямайке. Об этом сообщает местный телеканал CTV.

Как указано в материале, речь идет о воздушном судне Bombardier CC-144 Challenger. При этом неисправность выявили еще 2 января, всего за два дня до возвращения главы правительства в Оттаву.

В результате на Ямайку отправили резервное воздушное судно, на борту которого находилась команда техников. Специалисты осмотрели правительственный самолет и вовремя ликвидировали технические неполадки, благодаря чему семья Трюдо без происшествий вернулась домой.

По информации журналистов, глава правительства Канады вместе с родственниками отправился в отпуск 26 декабря. Премьер-министр страны отдыхал за границей чуть больше недели.