Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Гуанчжоу, совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за технической неисправности, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В «Аэрофлоте» уточнили, что командир воздушного судна принял решение посадить самолет «по причине срабатывания индикации уровня масла в одном из двигателей». Посадка прошла в штатном режиме, «при работе обоих двигателей», подчеркнули в авиакомпании.

Это второе за неделю авиационное происшествие. 6 мая самолет Airbus A321 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), вылетевший из Москвы в Оренбург, подал в воздухе сигнал бедствия и вернулся в аэропорт вылета. Он пробыл в полете около 40 минут и снизил высоту до 3 тыс. метров из-за разгерметизации кабины пилотов. На какой-то момент самолет пропадал с радаров.

В России резко выросло число авиапроисшествий после введения санкций США и ЕС за войну в Украине. В 2023 году было зафиксировано не менее 74 различных поломок самолетов в воздухе, что на 38 больше, чем в 2022-м, подсчитывала немецкая исследовательская компания Jacdec.

На каждые 100 тыс. вылетов приходилось почти 10 авиапроисшествий, тогда как годом ранее — только пять, говорится в анализе, полученном на основе данных исследовательской компании Cirium. К таким происшествиям отнесли случаи возгорания или иного выхода из строя двигателей во время полетов, повреждения шасси при приземлении, а также неисправности закрылков, которые приводят к отклонению от курса.

В 2024 году череда авиаинцидентов продолжилась — только в январе их было десять. За первые три месяца года у шести лайнеров отказывали двигатели в полете.

В большинстве случаев серьезного ущерба или катастрофы удалось избежать, но постоянные технические неполадки создают значительный риск для пассажиров и усиливают нагрузку на пилотов. (moscowtimes.ru)