Большинство немцев не верит в искреннюю заинтересованность президента РФ Владимира Путина в перемирии с Украиной, следует из результатов нового опроса ZDF-Politbarometer, опубликованного в пятницу, 23 октября.

Всего 16% жителей Германии полагают, что Кремль действительно стремится к прекращению боевых действий. Среди сторонников ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) таких людей почти половина — 49 процентов. Подавляющее большинство немцев, поддерживающие другие политические силы (79%), сомневаются в искренности недавних заявлений российских властей о готовности завершить войну в Украине.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва готова к трехсторонним переговорам о завершении войны, развязанной РФ против Украины. В частности, российский президент отметил, что во время недавней встречи со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом он согласился возобновить диалог с Киевом при посредничестве Вашингтона.

Среди других недавних инициатив Кремля — идея провести переговоры об Украине с США и Китаем, без участия представителей ЕС и Киева.

Из данных ZDF Politbarometer также следует, что 38% немцев назвали позицию Трампа пророссийской. Только 1% жителей ФРГ считает, что глава Белого дома поддерживает Украину. Большинство опрошенных (57%) полагают, что президент Соединенных Штатов не занимает сторону ни одной из двух стран.

При этом, согласно результатам опроса, cолидарность немцев с Украиной остается на прежнем уровне. Так, 30% респондентов выступают за усиление военной поддержки Киева со стороны ЕС, а еще 33% оценивают нынешний уровень европейской помощи положительно. Другая треть немцев, 32%, выступает за сокращение военной помощи. (DW)